publié le 26/02/2018 à 09:10

Pour lundi, Météo France annonce des températures minimales "glaciales", qui varient de -6 à -10 degrés dans le Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté. Ce phénomène connu sous le nom de "Moscou-Paris" va ensuite se propager au reste du pays. Météo-France prévoit entre lundi et mercredi des minimales de -6°C à -10°C sur une grande moitié Est (hors Méditerranée, entre 0°C et -4°C) et de -2°C et -6°C sur l'Ouest. Mardi et mercredi devraient être les deux jours les plus froids.



Alors que le froid pince, nous avons choisi de vous donner des conseils pour vous protéger de ces températures négatives et face à ce fameux "Moscou-Paris". Si vous êtes encore à la maison et que vous ne savez pas comment vous habillez, voici quelques recommandations.

"Nous avons besoin pour fonctionner de maintenir fixe notre température centrale. Ce qui nous demande une consommation d'énergie permanente qui, quand elle est efficace, nous protège. Dès qu'elle ne l'est plus, c'est la fonction la plus fragile qui va lâcher", explique Jean-Louis San Marco, professeur de Médecine à l'université d'Aix-Marseille.

1. Multiplier les couches

"Le meilleur isolant c'est l'air, à condition de le garder au contact de sa peau. Et les couches successives sont des couches d'air successives", explique Jean-Louis San Marco, qui compare ces couches à une sorte de double vitrage, plus isolant.

2. Protéger les plus petits

Doit-on habiller ses enfants plus que nous ? "La majorité des enfants que l'on va voir dans la rue ces jours-ci, sont parfaitement protégés" : extrémités, mains et pieds couverts, bonnet, écharpe sont impératifs, détaille le professeur.

3. Bien manger...

"La digestion est l'une des premières causes de fabrications de chaleur", au même titre que l'activité physique, explique Jean-Louis San Marco. Il est donc indispensable de bien se nourri pour se réchauffer et maintenir la température de son corps.

4. ... mais ne pas boire d'alcool

"Penser qu'un verre d'alcool va vous protéger [contre le froid], c'est une erreur totale, absolue et évidente. Donc on boit de la soupe chaude (...) qui va réchauffer les mains en tenant son bol, et la bouche", ajoute le professeur.

5. Une température idéale chez soi

"L'idéal, c'est d'avoir une température du logement homogène. Ce qui fatigue, c'est de s'adapter en permanence à plus ou moins de chaleur", détaille-t-il, en estimant que 19°C est l'idéal.