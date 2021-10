C’est notre légume préféré. Bon marché, elle est appréciée aussi bien par les grands que les petits. Il faut dire qu’elle va avec tout ou presque : les viandes, les poissons et elle peut aussi faire le bonheur des végétariens.

Il est loin le temps de Monsieur Parmentier, cet apothicaire du 18e siècle, où la pomme de terre était jugée juste bonne pour les cochons. Pas de doute qu’elle soit une valeur sûre de notre cuisine, mais est-elle bonne pour la santé ?

Source de vitamines

La pomme de terre a de nombreux atouts. D’abord, elle contient plusieurs vitamines. Elle est riche en vitamines B, essentielles au bon fonctionnement des nerfs.

Quand on nous dit "vitamine C", on pense plutôt aux agrumes. Eh bien, la pomme de terre en contient aussi. Et elle a une bonne teneur en potassium, qui intervient dans la contraction musculaire. Elle est donc idéale pour les sportifs.

Pour préserver ses nutriments, il vaut mieux la cuire à la vapeur plutôt qu’à l’eau. On peut aussi la manger avec la peau. Mais dans ce cas il faut la choisir bio, car c’est là aussi que résident les pesticides.

Elle n'est pas trop calorique, mais...

Elle n’est pas trop calorique. On dit souvent qu’elle fait grossir. Mais elle est moins calorique que les pâtes ou le riz. C’est ce qui va avec - le beurre, la crème - qui peut poser problème.

Et je ne parle pas des frites et des chips, ça, on limite. Et non, une portion de frites ne compte pas comme une portion de légumes.

Mais même sans parler des frites, certains régimes recommandent d’exclure la pomme de terre de son alimentation. Car même si c’est un légume, elle est classée comme un féculent de par sa richesse en glucides. Et à l’heure des régimes dits "low carb", comprenez pauvres en glucides, elle n’est pas en odeur de sainteté. Déjà dans les années 80, le célèbre régime Montignac, basé sur l’index glycémique des aliments, l’évinçait de nos assiettes.

Alors qu’en penser ? Oui, c’est vrai, la pomme de terre est riche en glucides. Elle contient de l’amidon, et selon son mode de préparation, elle fait plus ou moins monter la glycémie, le taux de sucre dans le sang.

Quand elle est cuisinée entière avec la peau, son index glycémique est moyen. En revanche, il grimpe avec une cuisson au four ou à la poêle, et en purée. Mais tout cela est à relativiser car on mange rarement des pommes de terre seules, et les autres aliments qui l’accompagner peuvent faire baisser les pics de glycémie.

Mieux vaut la consommer froide

Il y a aussi une astuce pour faire baisser l’index glycémique de la pomme de terre. C’est de la consommer froide, en salade par exemple. Quand on laisse refroidir les pommes de terre, une plus grande partie de leur amidon devient "résistant", c’est-à-dire qu’il n’est pas digéré.



Il va agir un peu comme des fibres et servir de "nourriture" aux bonnes bactéries de notre flore intestinale. Ainsi, les pommes de terre sont bonnes pour la santé de notre microbiote. Elles contiennent aussi des fibres solubles douces pour les intestins et elles sont dépourvues de gluten, ce qui permet aux personnes atteintes de la maladie caeliaque de les consommer.



Il n’y a donc aucune raison de diaboliser la pomme de terre, ni de l’exclure de son alimentation. Elle est saine, à condition de choisir le bon mode de cuisson, plutôt à la vapeur ou à l’étouffée.