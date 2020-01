Montauban : une femme tue sa compagne d'un coup de couteau

publié le 05/01/2020 à 17:48

Une femme d'une quarantaine d'années a été interpellée et placée en garde à vue à Montauban (Tarn-et-Garonne) pour "homicide volontaire" sur sa compagne, a indiqué ce dimanche 5 janvier le parquet.

La victime, âgée de 30 ans, a reçu un coup de couteau au niveau de la poitrine et est décédée au domicile du couple, avant l'arrivée des secours dans le pavillon. La mise en cause a reconnu les faits et expliqué aux enquêteurs avoir poignardé sa compagne à la suite d'une dispute la veille, aux alentours de 22 heures, sous l'emprise de l'alcool. Après le coup mortel, elle a appelé sa sœur et son beau-frère : "je viens de la tuer", leur a-t-elle dit, selon La Dépêche du Midi.

L'enquête a été confiée au commissariat de Montauban qui a mobilisé une quinzaine d'agents et l'autopsie de la victime doit avoir lieu "ce dimanche ou lundi", a souligné le parquet. Selon le quotidien régional, aucune plainte pour des faits de violences au sein de ce couple n'avait était déposée par le passé.