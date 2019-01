publié le 21/01/2019 à 15:02

Ce mardi 22 janvier, des précipitations neigeuses sont attendues en plaine tout au long de la journée, sur une large partie du pays. Météo France attend 5 à 10 cm de neige et même beaucoup plus sur les massifs.



En deuxième partie de semaine, le thermomètre va continuer de descendre, avec des températures minimales souvent inférieures à -5 voire -7°C dans l’est du pays et négatives de l’Auvergne-Rhône-Alpes à la Bourgogne-Franche-Comté. Ce temps froid et neigeux devrait se maintenir jusqu’au début du mois de février.



Pour nos organismes, le retour du froid pourrait être difficile à encaisser. Les basses températures sont un facteur d'épuisement pour le corps, ce qui le rend plus vulnérable aux virus et bactéries. Rhume, peau sèche... Voici quelques conseils à appliquer dès à présent pour vous préserver au maximum.

Des repas équilibrés, riches en vitamines

Le premier conseil à suivre est celui de ne pas éviter les repas. La faim et la fatigue ne font qu'augmenter vos risques d’attraper froid. Il est important de ne pas négliger le petit-déjeuner, afin de démarrer au mieux votre quotidien.

Veillez à manger des aliments riches en vitamines car ils donnent de l'énergie et stimulent vos défenses immunitaires. Les fruits et légumes, féculents et boissons chaudes de type potage ou soupe sont à plébisciter durant l'hiver. Pensez également à vous hydrater régulièrement.

Éviter les changements de températures

Les gros écarts de température peuvent provoquer un choc thermique. Il est donc préférable d'habituer votre organisme à des températures stables. Chez vous, Michel Cymes soulignait cette semaine sur RTL, que la température idéale à avoir est de 19 degrés. Dans le cas où cela n'est pas suffisant, il est préférable de vous couvrir davantage plutôt que d'augmenter le thermostat.



Avant de partir au travail ou à l'école, ouvrez la fenêtre pendant 5 minutes afin d'aérer votre domicile et de vous habituer à la température de l'extérieur. En voiture, évitez d'augmenter le chauffage au maximum, comme beaucoup en ont l'habitude, lorsque leur pare-brise est givré. Cela ne fera qu'augmenter vos risque de rhum à votre sortie.

Choisissez bien vos vêtements

En hiver, certaines parties du corps sont plus importantes à couvrir que d'autres. La tête, les mains et les pieds sont les plus vulnérables face au froid. Il est donc important de vous équipez d'un bonnet, de gants et de paires de chaussettes bien chaudes, que vous pouvez doubler à l'intérieur de vos chaussures.



Il est préférable de superposer plusieurs couches, plutôt que de se contenter d'un seul gros pull en laine: la couche d'air entre chaque vêtement joue le rôle d'isolant et permet à l'air frais de ne pas être en contact direct avec votre peau.



En cas de chute de neige, comme c'est le cas ce mardi 22 janvier, veillez à ne pas garder de vêtements mouillés trop longtemps. Des couches de vêtements humides, aussi nombreuses soient-elles, ne vous protégeront pas contre les basses températures.