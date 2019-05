publié le 16/05/2019 à 11:33

53 ans après Un homme et une femme, Claude Lelouch a mis en scène la fin de la saga avec Les Plus belles années d'une vie, mercredi 22 mai 2019 au cinéma et en avant-première au Festival de Cannes. Dans cet épilogue, le même duo d'acteur, Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Pour cette version, le chanteur Calogero a composé et arrangé la musique aux côtés de Francis Lai.



Le réalisateur s'était déjà essayé à l'exercice avec Un homme et une femme : vingt ans déjà en 1986. Il imagine à nouveau les retrouvailles de ce couple mythique qui s'est rencontré sur une plage de Normandie, aimé, quitté puis séparé. À l'automne de leurs vies, Anne et Jean-Louis vont se retrouver une dernière fois, essayant de tromper le temps qui passe inexorablement.

"C'était trop beau, j'ai eu un moment de peur", se rappelle Anouk Aimée au moment du lancement du projet au micro de RTL. "C'est une des choses les plus importante de ma vie Un homme et une femme [...] J'ai trouvé que nos retrouvailles étaient naturelles." Jean-Louis Trintignant se souvient également des prémisses : "Je me suis laissé convaincre et je me suis dit, 'Qu'est-qu'on risque ?'"

"Ma vie sans Claude, je ne sais pas ce que c'est, je ne peux que ressentir, je ne peux pas dire", confie Anouk Aimée. Les Plus belles années d'une vie parle de la vieillesse sans être anxiogène, en mémoire du film qui a marqué l'histoire du cinéma. "Ma vie s'est faite au fur et à mesure et ce film s'est fait au fur et à mesure de ma vie", se souvient le réalisateur aux 49 films, ému, avant d'ajouter : "C'est un film qui a changé nos vies à tous".

> "Les plus belles années d'une vie" - Bande-annonce