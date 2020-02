publié le 25/02/2020 à 14:40

L'épidémie de pneumonie virale s'est accélérée lundi à travers le globe, l'OMS évoquant un risque de "pandémie", sur fond de dégringolade des marchés financiers inquiets pour l'économie mondiale.

La Chine a enregistré 71 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis près de trois semaines, portant le total national des morts à 2.663. Mais le nombre quotidien de nouvelles contaminations est reparti à la hausse à 508 contre 409 la veille, même s'il reste très inférieur aux chiffres enregistrés il y a encore une semaine.

L'Italie, où deux nouvelles régions sont touchées (Toscane et Sicile), est le pays européen le plus touché avec 283 cas dont sept décès.

Suivez l'évolution de la situation :

15h15 - La Juventus Turin et l'OL ont annoncé qu'aucune restriction n'était prévue au déplacement de ses supporters avant le match de Ligue des champions demain à Lyon. Ce matin, Olivier Véran annonçait déjà sur RTL qu'il ne voulait pas annuler le match.



15h10 - Les autorités autrichiennes ont annoncé deux premiers cas de coronavirus dans le pays, deux personnes infectées dans la région du Tyrol, frontalière de l'Italie.



15h00 - Un quatrième passager du paquebot de croisière Diamond Princess placé en quarantaine au Japon est décédé, a indiqué mardi un responsable gouvernemental et les autorités ont annoncé de nouvelles mesures de lutte contre la propagation du coronavirus.

14h30 - Face à l'ampleur de l'épidémie en Italie, la SNCF a pris ses précautions. Selon nos informations, les contrôleurs français de la ligne TGV Paris-Milan ne se rendront plus en Italie, à compter d'aujourd'hui.