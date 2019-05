publié le 01/05/2019 à 09:07

On répète souvent que les écrans sont mauvais pour la santé, notamment celle des enfants. L'organisation mondiale de la santé recommande de les bannir pour les enfants de moins de deux ans et de limiter à une heure pas jour leur usage entre 2 et 5 ans, dans un rapport publié le 24 avril. Il convient de se protéger de toutes ces technologies qui nous facilitent la vie, certes, mais qui peuvent se révéler nocives si elles sont mal utilisées.



Les Français passent plus de 5h30 par jour devant les écrans, en moyenne, c'est 2 heures de plus qu'en 2006, selon les chiffres de Santé Publique France. L'usage des écrans perturbe notre sommeil, nous fait prendre du poids et altère notre vue. En plus de ces constats physiques, les écrans troubleraient l'apprentissage et le développement des enfants. Enfin, ils peuvent être liés à des états de déprime et jouer sur la vie sociale.

Voici donc nos conseils pour se protéger des téléphones, téléviseurs, ordinateurs et tablettes.

1. Investir dans des lunettes anti-lumière bleue

À force de passer des heures devant un écran, la lumière bleue finit par donner mal à la tête, elle fatigue, elle stresse et perturbe totalement le sommeil, surtout si vous avez pris l'habitude de vous mettre au lit avec votre tablette sur les genoux.



Investir dans une paire de lunettes anti-lumière bleue est une solution. Il s'en vend de plus en plus aujourd'hui, et même si le procédé n'est pas efficace à 100%, il permet de limiter les dégâts.

2. Adapter son environnement

Se protéger des écrans c'est aussi adapter son mode de vie et son environnement. Pour commencer, vous pouvez installer les écrans perpendiculairement aux fenêtres. Ainsi, vous n'aurez pas de reflets du soleil qui vous empêcheront de bien voir l'écran et fatigueront vos yeux.



Placez vous à une distance d'au moins 50 centimètres de l'écran. Si en tendant votre main, vous pouvez toucher l'écran, c'est que vous êtes trop près. Rehaussez également votre siège afin d'orienter votre regard vers le bas quand vous regarder votre écran. Le nerf optique sera moins sollicité, vous évitant des maux de tête et de la fatigue.



Enfin, n'hésitez pas à régler la luminosité de vos écrans dans les paramétrages et à adapter l'éclairage de la pièce dans laquelle vous vous situez. Plus vous adaptez la lumière, moins vos yeux auront à le faire, ce qui les soulagera.

3. Mettre en place la règle des 20-20-20

Quand vous passez plusieurs heures devant votre écran, notamment au travail, pensez à lever la tête toutes les 20 minutes et regarder quelque chose qui se situe à 20 mètres de vous pendant 20 secondes. Cette petite astuce vous permettra de décompresser.

4. Activer sur son téléphone la fonction "temps d'écran"

Cette fonction est disponible sur tous les téléphones portables et permet de voir combien de temps vous passez sur votre mobile dans la journée. Cet indicateur permet de prendre conscience et de limiter au fur et à mesure notre consommation des écrans.



Sachez qu'il n'est pas utile de bannir ou d'interdire complètement l'usage des écrans. On peut les utiliser, mais raisonnablement. "L'interdiction ne sert strictement à rien. Ce sont les parents qui doivent apprendre à s'auto-réguler, et ensuite donner l'exemple aux enfants", explique Laurent Karila, psychiatre-addictologue.