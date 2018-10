Combien d'heures un enfant peut-il passer sur les écrans chaque semaine ?

publié le 21/10/2018 à 08:37

Comment protéger nos enfants face à la multiplication des écrans ? Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux dangers d'une sur-exposition de nos petits et plus grands aux images. Stéphane Clerget, pédopsychiatre, est l'invité de RTL ce dimanche 21 octobre. Il recommande l'usage des écrans "à dose plutôt réduite et contrôlée par les parents". "Le temps doit être contrôlé par les parents et le temps doit être réduit parce que l'enfant ne sait pas réduire lui-même le temps d'écran", explique-t-il.



Dans une époque marquée par le foisonnement des écrans, dans l'espace public ou même dans les foyers - qui en comptent 5 en moyenne - il convient de ne pas mettre d'écran dans la chambre des enfants et de privilégier les activités en plein air. Aussi, "pour les moins de 3 ans, il n'y a pas besoin d'écran, explique Stéphane Clerget. (...) C'est vraiment du temps perdu, du temps en moins pour son apprentissage", assure-t-il. Car "on n'apprend pas l'anglais en regardant des dessins animés en anglais", cette méthode est vaine, selon le médecin.

Il y a vingt ans déjà, Stéphane Clerget tirait la sonnette d'alarme et recommandait jusqu'à "une heure par années d'âge par semaine". Il explique sa recommandation : "pour un enfant de 6 ans, pas plus de 6 heures par semaine avec un maximum de 12 heures. C'est déjà beaucoup, mais c'est un maximum et c'est surtout beaucoup moins que ce qu'on voit dans la réalité."