Écrans : les troubles du langage ont explosé chez les enfants depuis 2010

publié le 18/01/2019 à 15:18

Les écrans nuisent gravement à la santé de nos enfants, selon des professionnels de la santé des plus petits, qui tirent la sonnette d'alarme dans une tribune publiée dans le quotidien Le Monde.



Depuis 2010, les troubles de la parole et du langage ont bondi de 94% chez les 3-11 ans, les troubles psychiques de 54%, et les troubles intellectuels de 24 %, selon des chiffres fournis par l'Éducation nationale. L'une des signataires de cette tribune, le docteur Anne-Lise Ducanda, médecin de la Protection maternelle et infantile lance un cri d'alerte suite aux remontées des professionnels.

"On a des troubles de l'attention. Des enfants qui ne comprennent pas (...) des consignes qu'un enfant doit comprendre normalement à 18 mois. (...) Des retards de langage (...) ou des langages où les enfants parlent comme sur leurs écrans. Par exemple : il va faire 'purple', 'pink','blue', comme le petit répète après sa tablette", explique encore cette spécialiste sur RTL.