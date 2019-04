Michel Cymes alerte les hommes sur la varicocèle

publié le 30/04/2019 à 09:05

Messieurs, cet article s'adresse à vous exclusivement. La varicocèle est une maladie qui touche les testicules et qui pourrait avoir un impact sur la fécondité. Elle n'a rien à voir avec la varicelle et c'est en réalité une varice du testicule qui, drainé par des veines par lesquelles remonte le sang pour aller vers le coeur, peut rencontrer un dysfonctionnement. Le sang ne remonte plus comme il devrait le faire et se met alors à refluer. La conséquence, c'est que vos veines commencent à se dilater.



Le phénomène est quelque peu répandu puisqu'il touche jusqu'à 10% des hommes. Après, il faut distinguer les plus jeunes des adultes. Pour les jeunes, c'est une maladie bénigne, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas s'en préoccuper.

En revanche, si la varicocèle se manifeste brutalement chez un homme qui a plus de 35 ans, mieux vaut faire preuve de prudence car elle peut cacher une varicocèle secondaire qui n'est rien moins que l'autre nom du cancer du rein. Dans ce cas, il faut faire une échographie pour en avoir le cœur net.

La varicolèle peut être traitée

Les symptômes sont variables et il n'y en a parfois même aucun. Toutefois, vos testicules peuvent être douloureux et cela vous pèse, au propre comme au figuré car vous avez l'impression que vos bourses ont pris du poids.



La varicocèle peut également avoir d'autres conséquences. Si le sang n'est pas bien drainé, la température des testicules augmente et perturbe leur mission qui consiste à produire la testostérone et fabriquer les spermatozoïdes. Or, tout cela se fait à une température particulière qui ne doit pas être trop élevée. Sinon, vos spermatozoïdes sont faibles et leur durée de vie réduite.



La varicocèle peut être traitée. La plupart du temps, il faut en passer par la radiologie interventionnelle, on parle alors d'embolisation. Cela consiste à boucher les veines dilatées ou distendues avec de petits ressorts métalliques. Se faisant sous anesthésie locale, elle permet la disparition quasi systématique de la douleur et dans la majorité des cas, votre sperme retrouve une qualité suffisante pour espérer avoir des enfants.