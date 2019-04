publié le 09/04/2019 à 16:12

Ne pas trop exposer les enfants aux écrans : c'est l'appel lancé par les académies des sciences, de médecine et des technologies dans un rapport publié conjointement ce mardi 9 avril. Si les téléphones, les téléviseurs et les ordinateurs ont des vertus, ils présentent aussi des risques lorsqu'ils sont utilisés de manière excessive.



Le surplus de temps passé devant les écrans présente plusieurs risques : "Danger de se surexposer sur les réseaux sociaux, d'être victime ou pratiquant de cyber-harcèlement, et la désocialisation et le risque de chute des résultats scolaires", énumère Serge Tisseron, psychiatre et membre de l'Académie des technologies.

Les Français passent en moyenne plus de 5h30 par jour devant les écrans, c'est 2 heures de plus qu'en 2006. Chez les 6-17 ans, ce temps monte à 4h11 par jours, et même à 5h24 par jour chez les 15-17 ans, selon les chiffres de Santé Publique France.

Le fléau des smartphones

93% des 12-17 ans possèdent un smartphone. Une utilisation qui se fait au détriment de leur activité physique. Certains considèrent que c'est aux parents d'agir. "L'interdiction ne sert strictement à rien. Ce sont les parents qui doivent apprendre à s'auto-réguler, et ensuite donner l'exemple aux enfants", explique Laurent Karila, psychiatre-addictologue.



Il existe des conseils de base selon lui : "Pas d'écran dans les chambres, en dehors d'un écran pédagogique pendant le temps de travail. Et pas d'écran à table, supprimer tous ces casques pendant les repas, pendant les moments off".



De nombreuses applications existent désormais pour contrôler le temps passé devant les écrans par les enfants. Encore faut-il trouver le juste milieu.