01/03/2021

Comment choisir ses produits laitiers en fonction de l'alimentation des vaches ? Lundi 1er mars, la chaîne M6 diffusera un reportage de l'émission E=M6, intitulé Spécial agriculture : les secrets des aliments, présenté par Mac Lesggy. Afin de répondre à l'intérêt grandissant des Français pour leur santé alimentaire, le documentaire tentera d'éclairer les consommateurs sur les modes de production et leur conséquences sur les aliments, notamment les aliments laitiers.

Un spécialiste expliquera les différences de qualité du lait, du beurre et du fromage en fonction de l'alimentation des animaux. Il existe déjà des différences faciles à repérer pour savoir comment ont été nourries les vaches avant la production de produits laitiers. Par exemple, la coloration jaune du beurre est liée à des pigments présents dans l'herbe fraîche. En revanche, lorsque l'alimentation de la vache est composée de maïs, le beurre devient plus blanc.

Mais surtout, ces divergences alimentaires ont des répercussions sur la richesse des aliments. Le beurre de pâturage, issu d'une alimentation à base d'herbe, est plus riche en Omega 3 et moins riche en acides gras saturés, de même pour le lait. Les fromages de montagne sont eux plus concentrés en Oméga 3 contrairement aux fromages de plaine.

Le documentaire reviendra également sur d'autres aspects du secteur agricole, notamment sur la qualité nutritionnelle du blé cultivé selon les modes de production.