Pourquoi les prix des produits agricoles flambent

publié le 25/02/2021 à 07:30

C'est sans précédent depuis 2014 : les prix de l'alimentation flambent et notamment ceux des céréales. La raison ? Depuis un an, les cours des céréales ont augmenté de 50% pour le maïs, le blé et le soja et de 27% pour le riz.

Après sept ans de baisse, on assiste aujourd'hui au réveil des prix agricoles. Différentes raisons expliquent ce phénomène. C'est d'abord l'épidémie qui a changé la mentalité de certains pays qui souhaitent désormais assurer leur indépendance alimentaire en faisant des stocks de précaution. Même les pays exportateurs comme la Russie se sont mis à limiter les exportations.

La raréfaction des capacités de transports maritimes explique aussi cette hausse des prix car le coût du fret a doublé et on a assisté à une pénurie de conteneurs. Mais le principal facteur d'augmentation, ce sont les achats de la Chine qui ont été massifs cette année. Traditionnellement, la céréale la plus consommée était le riz. Aujourd'hui, le pays se diversifie et le pain fait son entrée sur le marché chinois. Alors face à la demande, la Chine fait appel à l'importation de blé.

Y aura-t-il des conséquences sur les prix à la consommation ? Pour l'instant la grande distribution l'en empêche, mais cela aura des conséquences à terme. Le risque concerne davantage les pays pauvres. C'est en tout cas la peur de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture qui craint un "choc Covid" qui se traduirait par une forte augmentation des prix à la consommation, avec toutes les conséquences sociales et politique que cela peut entrainer.

