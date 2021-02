Coronavirus : l'image des agriculteurs "est meilleure qu'avant", dit un sociologue

publié le 27/02/2021 à 08:03

Malgré les impacts de la crise sanitaire sur l'agriculture française, l'image des agriculteurs "est meilleure qu'avant", selon le sociologue Jean Viard. "On s'est rendu compte que les paysans, la proximité, c'était important finalement". Les agriculteurs "se sont sentis utiles et plus aimés qu'avant", assure-t-il.

Toutefois, "le secteur en grande difficulté c'est l'élevage, notamment des vaches, pour des tas de raisons autant économiques que culturelles", concède Jean Viard. Dans "nos modes de vie modernes, l'idée d'avoir un métier où travailler sept jours sur sept, nuit et jour en fonction des vêlages, c'est extrêmement compliqué", dit-il.



En effet, l'agriculture est "devenue un métier extrêmement solitaire, extrêmement isolé", souligne le sociologue qui précise néanmoins qu'il est toujours possible de vivre correctement de l'élevage. La crise du coronavirus a donné aux Français "une meilleure image" de leurs agriculteurs. Les circuits courts ont été un véritable phénomène pendant la crise. "L'agriculture change lentement, mais en même temps elle change beaucoup", assure Jean Viard.