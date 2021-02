Le monde agricole a la parole sur RTL

publié le 25/02/2021 à 14:43

Alors que le Salon de l'Agriculture 2021 est annulé, pour cause de pandémie, RTL met à l'honneur le monde agricole. À partir du 27 février 2021 et jusqu'au 6 mars, l'antenne soutient le monde agricole avec une programmation spéciale.

Reportages, interviews, rencontres et émissions rythmeront l'antenne pour rendre hommage, sensibiliser et faire découvrir les métiers des femmes et des hommes du monde agricole, qui font vivre nos territoires et nos agricultures. Vous pourrez retrouver tout ce dossier spécial sur RTL.fr avec les replays des émissions et des reportages, sans oublier deux nouveaux épisodes des podcasts Hors Série : Lenglet-Co et Ensuite avec la thématique : l'importance des paysans pour nourrir la planète.

La programmation spéciale démarre avec RTL Week-End ce 27 février avec entre autres, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, invitée du Petit Matin avec Agnès Bonfillon, un reportage sur la permaculture dans Le Journal Inattendu présenté par Ophélie Meunier, et dès lundi 1er mars, un reportage sur l'agriculture avec une thématique différente chaque matin.