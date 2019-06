publié le 26/06/2019 à 09:38

Piment d'Espelette, de Cayenne... il en existe plus de 2300 variétés à travers le monde. On les classe selon leur force sur une échelle appelée échelle de Scoville, du nom du chercheur qui l'a mise au point. Cette échelle va de 1 à 11. Le 1 correspond à un piment doux, un peu comme le poivron. L'intensité la plus grande, 11, correspond à un piment d'une force extrêmement intense, comme celle du Naga Jolokia, un piment originaire de l'Assam, au Nord-Est de l'Inde.

Dans ce troisième épisode de E=M6...au carré ! l'ingénieur agronome et animateur sur M6, Mac Lesggy, nous explique d'où vient cette saveur piquante des piments. Quelles sont, dans les aliments que nous consommons, les molécules responsables des saveurs sucrées, salées, acides ?



Chez tous les piments, la molécule responsable du piquant s'appelle la capsaïsine. Le piquant est tout simplement plus ou moins fort en fonction de la concentration du fruit en capsaïsine. Cette molécule trompe notre cerveau : certaines des terminaisons nerveuses que nous avons sur la langue ou dans le palais réagissent à son contact. Elles transmettent une information simple à notre cerveau : ça brûle, même si le piment est froid. A partir de cet instant les réactions s'enchaînent : rougeur, transpiration, larmes, éternuements et pour certains, de la toux. Ces réactions sont les mêmes que celles qui permettent à notre corps de se défendre contre une attaque extérieure.

