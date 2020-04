publié le 19/04/2020 à 19:32

À partir de demain et sous certaines conditions très strictes, les visites familiales dans les Ehpad seront à nouveau autorisées, a annoncé ce dimanche 19 avril le ministre de la Santé Olivier Véran. Un soulagement pour Pascal Champvert, président de l'Association des Directeurs au service des Personnes âgées.

"Voilà plusieurs semaines que nous militons pour un certain nombre de points dont celui du retour des familles. Tous les établissements potentiellement sont concernés et pas que les Ehpad. Cela fait plus de 700.000 de personnes âgées et, avec la famille, cela fait plusieurs millions de personnes qui sont ravies ce soir", explique-t-il.

Olivier Véran a toutefois indiqué que ces visites seraient soumises à des conditions très strictes, les contacts physiques étant par exemple interdits. "Il ne s'agit pas de remettre en cause la logique globale du confinement, précise Pascal Champvert. Mais, au delà de ça, il faut aller au bout des avis du Comité Consultatif National d'Éthique dont nous avions demandé la saisine".

"Il faut beaucoup de psys, poursuit-il. Le ministre a évoqué la nécessité d'un accompagnement pour les personnes âgées et pour les salariés. Donc nous demandons un grand plan de recrutement de psychologues et un grand plan de travail avec des coachs pour les équipes. Et puis il faudra aussi permettre les sorties des résidents dans les parcs et les jardins et, enfin, permettre le retour des bénévoles", détaille encore Pascal Champvert.

Car l'absence de visites a eu des conséquences psychologiques très lourdes chez certains pensionnaires des maisons de retraite. "Ne plus pouvoir voir les gens qu'on aime, c'est extrêmement grave et ça l'est encore plus pour les personnes qui n'ont pas recours aux technologies modernes (...) Mais pour l'instant nous sommes ravis,le ministre nous a entendu donc nous sommes satisfaits et nous espérons qu'il tirera les conséquences des autres avis du Comité Consultatif National d'Éthique", conclut-il.