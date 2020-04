Coronavirus : Olivier Véran craint "des conséquences sur les vacances" d'été

publié le 14/04/2020 à 14:00

Maintenant que le déconfinement est plus ou moins fixé au 11 mai, les Français se projettent vers des considérations plus joyeuses, à commencer par les vacances d’été, celles de Pâques ayant été réduites à néant par le confinement actuel. Mais auront-ils le loisir d’avoir des vacances à peu près normales, avec une circulation possible en France et au sein de l’Union européenne ?

"Des vacances normales je ne crois pas", a répondu sur RTL Olivier Véran, ministre de la Santé, mardi 14 avril. "Je ne crois pas qu’on puisse avoir des vacances normales après une année telle que nous aurons vécue", a-t-il justifié. "D’un point de vue psychologique, d’un point de vue familial, d’un point de vue organisation de vie j’ai moi-même du mal à me projeter dans l’idée de vacances qui seraient normales", a confié Olivier Véran.

"Et je crois que les Français ont cette difficulté au-delà de tous les enjeux matériels", se risque-t-il. "Concernant les frontières, le président de la République l’a dit, l’espace Schengen reste ouvert avec nos voisins européens. Mais en dehors de l’espace européen, les frontières seront fermées plus longtemps. Et on peut le comprendre", indique Olivier Véran.

Il a aussi tenu à préciser que "les flux, les grandes mobilités internationales n’ont pas lieu d’être à titre de loisirs dans une période d’épidémie, ou de post-épidémie, ou de post-pandémie". "Je ne sais pas si nous seront sortis de cette difficulté d’ici l’été, mais ce qui est sûr c’est qu’on restera encore dans une situation de fragilité. Je crois que ça aura des conséquences sur les vacances des Français. Mais je pense qu’ils le savent déjà", a-t-il ajouté.