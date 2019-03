Des exemples de coupe-faim naturel pour lutter contre le surpoids

Crédit : iStock / Getty Images Plus

"Ma fille est-elle en surpoids" est une question beaucoup plus posées par les internautes que son pendant masculin

publié le 30/03/2019 à 08:22

L'excès de poids n'est pas qu'un problème esthétique mais il s'agit aussi d'un problème santé. Quand on a un poids trop élevé cela augmente les risques de cancer, de maladie cardio-vasculaires, explique le docteur Saldmann.



Il existe un nombre incroyable de coupe-faim naturels qui vont être adaptés à chacun et qui vont permettre d'avoir un poids de forme toute l'année. Par exemple : prendre un verre d'eau glacée avant chaque repas permettra d'anesthésier le nerf de la faim, qui est le nerf vagal postérieur. Cela fait un effet coupe-faim immédiat.

Autre exemple : mettez une baguette au frigo durant une semaine et vous la consommez. L’amidon résistant augmente durant cette semaine et c'est un excellent coupe-faim. Il y a aussi le facteur de la température de votre domicile. S'il fait trop froid chez vous cela entraînera des envies de manger plus que ce qui est nécessaire.