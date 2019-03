publié le 16/03/2019 à 08:02

La maladie d'Alzheimer, si elle est difficile à gérer pour les personnes atteintes et aussi terrible pour l'entourage. S'il n'existe aucun traitement à l'heure actuelle, plusieurs habitudes du quotidien permettent de prévenir au mieux l'apparition de cette maladie.



En première ligne ? L'exercice physique. Avec trente minutes de marche continue chaque jour, on oxygène davantage son cerveau. C'est dès lors un acte tout à fait pertinemment qui à son importance.

D'autre part, c'est important de maintenir une activité intellectuelle. Une étude récente à montrer que plus la retraite était précoce, plus le risque d’Alzheimer augmente. Entre une retraite entre à 55, 60 et 65 ans... Il y a 15% de risques supplémentaires tous les cinq ans.

Activité et adrénaline

Donc pour les personnes à la retraite ou encore les personnes sans emploi, il est important de ne pas arrêter toute activité. Engagez-vous sur de l’associatif, faites quelque chose intellectuellement. Le fait d'entraîner son cerveau est une technique qui permet de lutter contre l'apparition de cette maladie.



Mais la simple lecture ou encore les mots croisés ne suffisent pas forcément à lutter contre la maladie d'Alzheimer. Ce qui marche, c'est une activité avec un peu d'adrénaline, c'est-à-dire une activité où un léger stress existe comme si on était au travail.