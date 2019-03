Santé : un chat à la maison est "un trésor de bienfaits", dit le Dr Saldmann

publié le 09/03/2019 à 07:31

Le chat et son entretien devraient être remboursés complètement par la Sécurité sociale. Avoir un chat chez soi est un trésor de bienfaits. Certaines études ont d'ailleurs montré que cela pouvait favoriser la diminution des allergies, quand les enfants sont en contact tôt avec ces animaux.



Mais surtout, des études ont observé que les personnes ayant un chat à la maison font moins d'accidents cardiovasculaires que les autres. Cela prouve qu'il y a un côté très apaisant du chat. Je me souviens, il y a deux ans, un de mes patients me dit : "quand j'ai mal au dos, je marche et je mets mon chat dans un sac à dos avec la tête qui dépasse. Avec son ronronnement, quand je reviens à la maison une heure plus tard, je n'ai plus mal".

Je découvre alors que le ronronnement du chat correspond à des fréquences hertziennes correspondants à des appareils de kinésithérapeutes, pour apprendre aux tissus à se réparer. C'est comme si le chat écoutait son maître pour envoyer la bonne longueur d'ondes, pour apaiser, détendre, soigner. Ce félin fait tellement de bien que les 13 millions de Français qui en ont un sont de sacrés chanceux.