publié le 09/10/2018 à 07:30

Pendant plusieurs années, les parents de Mason ont pensé qu’il ne pourrait jamais parler normalement. Dès son premier anniversaire, il a été suivi pour des problèmes de langage. Il n’était pas muet, mais c’était tout comme. Il ne pouvait prononcer que le début des mots, la première syllabe, à tel point que seuls ses parents pouvaient deviner ce qu’essayait de dire leur fils. Cela ressemblait en fait aux bruits que fait un enfant de 1 an quand il tente de prononcer ses premiers mots.



Les parents pensaient que c’était à cause d’un anévrisme cérébral, détecté quand il avait 10 jours. C’est la dilatation d’une artère cérébrale, elle peut provoquer une hémorragie interne. Plus tard les médecins ont détecté chez Mason un syndrome de Sotos, c’est une maladie génétique qui accélère la croissance, et peut engendrer des troubles du développement et des difficultés d’apprentissage.

Mais cela n’expliquait pas pourquoi Mason n’arrivait pas à parler, on aurait dit qu’il y avait un problème mécanique pour articuler, prononcer des syllabes. Mais aussi des problèmes pour dormir, car l'enfant arrêtait de respirer. Pour saliver, pour déglutir, pour avaler, pour manger. À chaque repas, ses parents devaient retirer quelque chose de sa bouche qui risquait de l’étouffer.

Tout a changé chez le dentiste

La vie quotidienne était vraiment difficile, les parents voyaient leur petit souffrir, peiner, il était isolé et ne pouvait pas vivre la vie d’un petit garçon. Mason avait des problèmes de dents à cause de ses soucis de nutrition. Et c'est finalement chez le dentiste que tout a changé pour lui. Un jour, alors qu’il va subir une procédure, une dentiste repère quelque chose dans la bouche de l'enfant.



Elle remarque que le frein sous sa langue est atypique. Le frein, c’est ce tissu de peau, qui retient la langue. Celui de Mason est plus petit et plus long, il était plus proche de la pointe de la langue. L’assistante de la dentiste va voir les parents dans la salle d’attente, leur demande l’autorisation pour tenter quelque chose avec un laser.



La famille rentre à la maison, et là Mason lance à ses parents "J’ai faim, j’ai soif, est-ce qu’on peut regarder un film". C’est la première fois qu’ils l’entendent prononcer convenablement des mots. Ils n’en reviennent pas. Son problème, c’était seulement ce frein de la langue. Alors aujourd’hui, il ne parle pas très bien puisqu’il n’a pas eu l’occasion de vraiment s’exprimer et il va falloir plusieurs années de séances d'orthophonie pour rattraper ce retard, mais pour Mason et ses parents c’est déjà une grande victoire.