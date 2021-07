Crème solaire : peut-on réutiliser le même tube au fil des années ?

Nous avons tous des anciens tubes de crème solaire que l'on n'arrive jamais à finir avant la fin de l'été. Mais les réutiliser d'une année sur l'autre n'est-il pas dangereux pour la peau ? Est-ce qu'elle protégera toujours autant ?

Bonne nouvelle pour les tubes qui n'ont pas encore été ouverts, car ceux-ci peuvent être conservés jusqu'à 3 ans après avoir été achetés. Attention tout de même à bien regarder la date de péremption inscrite sur l'emballage et à conserver le tube dans un endroit frais et sec. En ce qui concerne les tubes de crème solaire qui ont déjà été ouverts, il vaut mieux les jeter au bout d'un an. C'est en général ce qui est indiqué sur les tubes par la mention "12M", ce qui signifie que le produit n'aura plus la même efficacité au-delà de ce délai.

Plusieurs indices peuvent également nous donner des précisions sur l'efficacité qu'aura la crème solaire qui traîne depuis des mois dans les placards : si la couleur a changé ou que l'aspect paraît bizarre, il n'est donc pas conseillé de l'utiliser. Autres signes de méfiance, il peut arriver que l'odeur de la crème devienne rance ou alors que de l'huile ou de l'eau coule dès son ouverture.

Les conditions idéales pour conserver une crème solaire seraient donc, non pas une salle de bain, mais une cave, où il fait en général plus frais.