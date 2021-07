Coronavirus : quelles sont les conditions de voyage vers l'Espagne et le Portugal ?

Certains s'imaginaient peut-être voyager de nouveau sans contrainte en cet été 2021, après un an et demi de restrictions sanitaires. Ce ne sera cependant pas pour tout de suite.

Le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune, a annoncé ce jeudi 15 juillet au micro de FranceInfo de nouvelles restrictions pour les voyageurs en provenance ou de retour de deux des destinations touristiques les plus prisées : l'Espagne et le Portugal. À présent, pour arriver en France à partir de l'un de ces pays, il sera obligatoire de présenter un résultat de test négatif de moins de 24h, au lieu de 48h comme cela été jusqu'à présent le cas.

Une restriction qui s'ajoute aux autres règles déjà en place. Pour entrer sur le territoire espagnol ou portugais par voie aérienne, il est nécessaire de présenter un résultat négatif de moins de 72h pour un test PCR, ou de moins de 48h pour un test antigénique. Par voie terrestre, en train, car ou voiture, cette obligation ne s'applique pour les trajets depuis la France et vers la péninsule Ibérique. Dans le sens du retour, quel que soit le mode de transport, les tests sont obligatoires.

Seules les personnes complétement vaccinées ou testées positives il y a un moins de 180 jours, soit à peu près six mois, mais plus de 11 jours, sont exemptées de ces obligations. Lorsque cela s'applique, il faut avoir attendu 14 jours entre sa deuxième injection et son voyage passée l'étape du dépistage. Pour le vaccin Janssen, à une dose, le délai est de quatre semaines.