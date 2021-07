Pourquoi les mois de juillet et aout ont-ils tous les deux 31 jours ?

J'aurais aimé vous dire que c'est pour que les vacances soient plus longues, mais non. Pour que l'été dure plus longtemps ? Toujours pas. Et n'allez pas chercher la réponse dans une histoire compliquée d'astronomie ou de terre qui tourne autour du Soleil. Ce n’est rien de tout cela. S'il y a 31 jours en juillet et 31 jours en août, alors que ces deux mois se suivent, et bien c'est juste à cause d'une histoire d'égo entre deux empereurs romains.

En 45 avant Jésus-Christ, Jules César, conseillé par son astronome personnel, fait adopter un calendrier qui suit les cycles du Soleil : 365 jours, 12 mois, une alternance de 30 jours et de 31 jours, une année bissextile au milieu. Bref, tout ça on connait. Puis, en l'honneur de Jules César, pour rendre hommage à son ami, Marc-Antoine décide que l'on baptisera l'un des mois d'été Julius, qui deviendra juillet, avec 31 jours.

Arrive ensuite le règne de l'empereur Auguste qui se dit lui aussi, pourquoi pas donner son nom à un mois. Alors, il choisit celui d'après et réfléchit pas trop : cela devient Auguste, aout. Sauf que Auguste ne voit pas pourquoi son mois aurait un jour de moins que celui de César. Ça l'énerve. Qu'à cela ne tienne, il rajoute donc un jour à Auguste. Comme ça pas de jaloux, Julius, 31 jours, Auguste, 31 jours.

Un rééquilibrage s’imposait

Il faut donc rééquilibrer et pour cela, on enlève un jour à février, qui est déjà en position délicate. C'est pour ça qu'en février, vous avez 28 ou 29 et pas 29 ou 30 jours. Cette incongruité historique n'a depuis jamais été remise en cause. Même la réforme grégorienne du XVIème siècle en a gardé 31 jours en juillet et 31 jours en août.

Et vous remarquerez que quand on utilise la bosse des doigts pour savoir s'il y a un mois contre 30 ou 31 jours, cela fonctionne parfaitement avec l'anomalie de juillet et août. Preuve que finalement, les choses ne sont pas si mal faites.