En France, il y a 63 millions d'animaux de compagnie, et pas seulement des chats et des chiens.

Alors que les vacances d'été débutent, le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation vient de lancer une campagne annuelle d'information et de prévention "Gare à la rage". Le but de cette opération, informer les personnes possédant un animal de compagnie sur les démarches nécessaires en cas de voyage.

À savoir qu'avant de partir avec son animal de compagnie, il faut tout d'abord prendre contact avec son vétérinaire suffisamment tôt (1 à 4 mois selon la destination) avant le départ. Par la suite, vous devrez vous assurer que les vaccins de votre animal de compagnie sont bien à jour, notamment celui contre la rage qui peut être présente dans certains pays. Une prise de sang pour réalisation du tirage sérique des anticorps antirabiques sera nécessaire pour se rendre dans certains pays. Enfin, votre animal de compagnie devra être identifié et accompagné de son passeport à jour.



Toutefois, les démarches varient et s'adaptent selon les animaux de compagnie mais aussi, suivant les pays dans lequel vous aller voyager. Pour être certain d'être dans les règles, tous les détails sont disponible sur le site du service public.