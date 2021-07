Pourquoi les poils poussent plus vite l’été ?

Ce n'est pas qu'une impression, c'est scientifiquement prouvé. Chez les hommes, par exemple, les poils du visage, la barbe poussent 60 % plus vite l'été que l'hiver. Et c'est valable aussi pour les poils, les jambes, les bras, les cheveux et même les ongles.

Alors, pourquoi cet étrange phénomène de pousse plus rapide? La combinaison de deux facteurs : chaleur et soleil. D'abord, l'augmentation des températures. Le mercure qui monte accroît notre circulation sanguine. Le sang circule plus vite et alimente beaucoup plus les follicules pileux – le bulbe du poil, un peu comme la forêt amazonienne pendant la saison des pluies. Le poil est plus abondamment nourri et donc il pousse plus vite.

Arrive ensuite le facteur soleil, le facteur lumière. Les jours sont plus longs. Vous êtes plus longtemps exposés à la lumière naturelle et donc aux UV et aux ultraviolets. Et cette exposition augmente la production de kératine. La kératine, c'est la protéine fibreuse qui constitue le poil, mais aussi les cheveux et les ongles.

Résultat, vous obtenez le cocktail idéal pour favoriser la pousse du poil. Et vous le remarquez d'autant plus qu'il a un facteur psychologique à ne pas exclure. L'été, vous faites plus attention à votre corps. Cette légère accélération de la pousse vous paraît encore plus importante.

Des poils plus fins et moins denses l’été

Alors sachez tout de même que le cycle de vie moyen d'un poil est de 100 jours, après il finit par disparaître. Vous, mesdames, vous possédez en moyenne 16.800 poils sur les jambes et 600 au niveau des aisselles. Bizarrement, chez les hommes, personne n'a essayé de compter.

Je vous rappelle que le rôle principal du poil et surtout, nous permet de réguler la température du corps, du coup. Certes, l'été, les poils poussent plus vite, mais ils sont plus fins et moins denses que l'hiver, histoire de nous éviter d'avoir trop chaud. Comme quoi, finalement, les choses ne sont vraiment pas si mal.