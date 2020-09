publié le 24/09/2020 à 11:02

"Quatre heures de queue et toujours pas testé", "À force d’attendre, on forme un cluster. Le comble", "Je cherche un médecin pour faire un test Covid, accord financier possible". C’est vrai qu’en regardant les réseaux sociaux, une impression de pagaille plane autour des tests et la mise en action du dépistage du coronavirus.

Pourtant si la France a eu beaucoup de retard à l’allumage, elle fait , contrairement au ressenti de terrain, partie des pays qui testent le plus en Europe. Depuis mi septembre, la France est passée à un million de test par semaines. Dans un mouchoir de poche, nous sommes ainsi passés devant l’Allemagne.

La France réalise 17 tests pour 1.000 habitants, alors que c’est 13 pour 1.000 habitants en Allemagne, pendant que l’Italie et l’Espagne ferme la marche. En tête du classement européen, le Royaume-Uni et le Danemark sont au coude à coude. Boris Johnson a fixé un objectif : 500.000 tests tous les jours, d’ici fIn octobre, presque un argument touristique.

Des déclarations gouvernementales fausses

Alors pourquoi cette critique récurrente concernant les tests en France ? Il suffit pour ça de jeter un œil dans nos rues et de voir les queues s’allonger près des centres de tests. Ensuite, la communication gouvernementale n’a pas arrangé les choses. Fin juillet, le porte-parole du gouvernement , Gabriel Attal, déclarait : "On est aujourd'hui à plus de 500.000 tests réalisés par semaine, ce qui fait de la France, je crois, le pays où le plus grand nombre de tests par habitant sont réalisés". C’était faux puisqu’à l’époque nous étions derrière l’Irlande, le Royaume Unis ou l’Autriche.



Fin août , le ministre de la Santé lors d’une conférence de presse affirmait que "la France faisait désormais partie du top 10, peut-être du top 8" des pays réalisant le plus de tests de Covid-19 dans le monde". Or c'était faux également puisque les États-Unis, l’Arabie saoudite ou la Grèce testaient encore davantage. Un abus de communication n’est pas bon pour la santé et nombreux sont les responsables politiques à s’engouffrer dans la brèche de la critique. Le retard se comble, mais il faut encore faire un effort.

Près de 3 jours pour avoir les résultats de son test Covid

Au niveau du délai d'attente, où en est la France par rapport à ses voisins ? C’est le point noir du dépistage. Attendre son résultat va peut-être devenir un argument pour prendre des congés. Il faut près de trois jours pour avoir les résultats de son test Covid, voire plus. En Grande-Bretagne, c’est 3-4 jours selon les services de santé britanniques. Même chose en Espagne et en Italie, selon le Huffington Post, il faudrait plus d’une semaine. Partout pourtant, les gourvernement annonçait des résultats en 48h. On à dit que l’excès de communication était mauvais pour la santé ou pas ?