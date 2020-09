publié le 23/09/2020 à 11:36

C'est l'une des mesures les plus spectaculaires annoncée mardi 22 septembre par Boris Johnson. Les pubs anglais fermeront désormais à 22 heures. Une règle qui entre en vigueur dès ce mercredi avec un constat simple : "Plus vous buvez, et moins vous faites attention".

Mais le message est difficile à faire passer dans un pays où le pub est une institution nationale, un symbole de la cohésion sociale. Le Premier ministre a donc dû redoubler d'efforts pour convaincre les Anglais.

"Je veux vous parler directement des choix que nous devons faire", a-t-il déclaré mardi 22 septembre au soir dans une allocution télévisée. "Nous sommes un pays de liberté, et la majorité d'entre nous respecte les règles. Mais il y a trop d'écarts. Ce sont des faiblesses qui permettent à notre ennemi invisible de s'installer sournoisement. [...] Les courbes statistiques sont implacables et elles nous hurlent que nous risquons de nombreux nouveaux décès." Boris Johnson a également ajouté à l'intention des Britanniques que "notre santé à tous dépend plus que jamais de nos comportements individuels".

Quid de la France ?

Pendant ce temps en France, un nouveau Conseil de défense doit avoir lieu ce mercredi 23 septembre. Plusieurs décisions, notamment en ce qui concerne Paris, seront prises dans les prochaines heures.

En déplacement dans un Ehpad du Loir et Cher mardi, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il n'était pas question pour l'instant de confiner nos aînés. Il a assuré qu'il était essentiel que les personnes âgées puissent continuer à voir leurs familles.