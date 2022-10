Covid-19 et grippe : faut-il combiner les deux vaccins ?

Les spécialistes sont formels, cet hiver, le Covid-19 et la grippe risquent de déferler conjointement. Alors que les maladies hivernales émergent de nouveau, l'idée d'une double vaccination est prônée par de nombreux médecins. Une solution préconisée par la Direction de la Haute Autorité de Santé (HAS) le 28 septembre.

Or, une enquête de Santé Publique France pointe la réticence des personnes à risque - les personnes de plus de 65 ans, les malades chroniques, les femmes enceintes, ou encore les personnes obèses -, pourtant plus exposées, et pour lesquelles le double vaccin est recommandé. Ainsi, une personne concernée sur deux envisagerait de combiner les deux injections. Derrière ce refus se cache la peur des effets secondaires. Est-elle pour autant fondée ?

Alors que les campagnes de vaccination font leur grand retour, les médias se sont emparés de cette question qui taraude de nombreux Français. Tout d'abord, la HAS l'affirme avec certitude : la double vaccination, contre le Covid et contre la grippe, ne présente aucun danger. Il est donc parfaitement possible de recevoir les deux doses le même jour, "mais sur deux sites de vaccination distincts – soit un vaccin différent dans chaque bras", a précisé l'autorité.



Idem pour le délai, explique encore la HAS, qui invite à en faire de même pour d'autres vaccins que la grippe, également associables au rappel contre le covid-19. Il n'y aurait donc pas besoin d'attendre pour recevoir les deux vaccins. Pour les seniors de plus de 60 ans, il est par ailleurs conseillé de ne pas reporter leur 4ème dose contre le Covid, et de se faire vacciner au plus vite contre la grippe.

Où recevoir les deux vaccins ?

Tout comme le Covid, le vaccin antigrippal peut se faire dans un centre de vaccination réservé aux doses de rappel contre le coronavirus. Il faut cependant veiller à ramener son vaccin contre la grippe, afin que l'injection puisse se faire sur place et le jour-même. La double vaccination peut également se faire en pharmacie sur demande. Les personnes à risque sont néanmoins prioritaires, et peuvent réaliser les deux injections gratuitement.

Sont-ils aussi efficaces ?

Une fois encore, pas d'inquiétude. L'administration de deux vaccins simultanés a toujours eu cours, et "l'expérience acquise de longue date en matière de vaccination montre que la co-administration de plusieurs vaccins n'est pas dangereuse pour le système immunitaire", a encore rappelé la HAS. Celle-ci a d'ailleurs déjà été pratiquée à l'étranger : "Cette co-vaccination a même déjà eu lieu l'année dernière dans différents pays et n'a pas entraîné de problèmes quelconques", a assuré ce mardi 11 octobre le virologue Bruno Lina, contacté par La Dépêche.

Quels effets secondaires ?

À priori, les effets ne devraient pas différer de ceux observés habituellement pour chaque injection. "Les effets indésirables ne sont que des effets locaux", a par ailleurs souligné Bruno Lina. En somme, rien d'extraordinaire : "On peut avoir le bras un peu gonflé, une douleur au niveau du point d'injection… Mais ces gênes ne sont rien par rapport à une infection à la grippe ou au Covid-19", a ajouté le médecin.

