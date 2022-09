Coronavirus : ce que l'on sait des nouveaux vaccins qui ciblent le variant Omicron

Trois nouveaux vaccins nouvelle génération. La Haute Autorité de santé (HAS) a donné son feu vert, mardi 20 septembre, à deux vaccins mis au point par Pfizer et un autre par Moderna. Ils ont la particularité de cibler à la fois la souche originelle du virus et les variants Omicron. Ces vaccins, en quelque sorte modifiés, vont développer dans l'organisme des anticorps spécifiquement adaptés à ces sous-variants. Notamment le BA5, majoritaire parmi les cas de Covid.

Selon la Haute Autorité de santé, ces nouveaux vaccins sont plus efficaces contre les formes sévères. Mais les données manquent pour réellement pouvoir quantifier cette efficacité. Ils ne présentent aussi aucune différence au niveau des effets secondaires.

En vue, une campagne de vaccination à l'automne destinée aux plus âgés ainsi qu'aux personnes les plus fragiles. La HAS souhaite coupler cette campagne avec celle contre la grippe, qui débute le 18 octobre. Le ministère de la Santé devra se prononcer à ce sujet.

D'ici là, la HAS recommande de ne pas différer sa deuxième dose de rappel avec les vaccins déjà connus. Pour l'instant, 33% des 60-79 ans et 46% des plus de 80 ans ont reçu leur quatrième dose.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info