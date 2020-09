publié le 21/09/2020 à 15:29

Comme annoncé par le gouvernement la semaine passée, les règles sanitaires vont être assouplies dans les établissements scolaires à partir de mardi 22 septembre. Désormais, si un enfant est testé positif, sa classe pourra continuer normalement les cours, alors qu’elle était jusqu’à présent fermée.

À Bondy, en Seine-Saint-Denis, plusieurs enseignants ont décidé de se mettre en grève car ils estiment la protection sanitaire insuffisante. "On cumule en quelque sorte les difficultés", explique Jérôme Martin, professeur d’histoire-géographie au lycée Renoir et délégué FO.

"On est une cité scolaire, on a presque 2.000 élèves. Tous les élèves montent en même temps en classe, ce qui fait que les couloirs aux heures d’affluence un peu comme la gare de Châtelet le matin", décrit l’enseignant.

Il raconte également que même si le gel hydroalcoolique est disponible, il n’y a toujours pas de quoi "nettoyer les claviers d’ordinateur". "Jusqu’à vendredi, tous les élèves ne pouvaient pas déjeuner à la cantine, les personnels non plus. Sur une table vous aviez 8 élèves qui mangeaient, maintenant il n’y en a plus que 4", indique le professeur.

Jérôme Martin raconte aussi que la direction avait envisagé une sélection des élèves autorisés à déjeuner à la demi-pension. "Ce qu’on demande, c’est du renfort humain pour que les collègues agents puissent travailler dans des conditions satisfaisantes", conclut-il.