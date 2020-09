Covid-19 : quelles sont les nouvelles conditions pour fermer une classe ?

et AFP

publié le 21/09/2020 à 15:47

Le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'alléger le protocole sanitaire à l'école à partir du mardi 22 septembre. Ces nouvelles règles concernent les cas contacts en école maternelle et primaire.

Depuis la rentrée scolaire, le 1er septembre, si un élève était considéré comme "cas contact", il ne pouvait revenir à l'école uniquement si un test, réalisé sept jours après le dernier contact avec le cas confirmé, était négatif.

À partir de mardi, si un enfant est testé positif, sa classe pourra "continuer de se tenir normalement pour les autres élèves, qui ne sont plus considérés comme cas contacts", a indiqué le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué.

"Le protocole d'identification des personnes cas contacts, leur isolement éventuel, la fermeture possible de classes, voire d'écoles, sera toutefois appliqué lorsque qu'il y aura au moins trois cas confirmés dans la même classe" venant de différentes familles, poursuit le ministère.

Concernant les enseignants, si un professeur de primaire ou de maternelle, portant un masque, a côtoyé un élève déclaré positif et ne portant pas de masque, il ne sera plus considéré comme un "cas contact". Il ne sera donc plus invité à s'isoler.

Trois semaines après le début de l'année scolaire, 89 établissements scolaires, publics et privés sous contrat, sont actuellement fermés en France en raison de cas de contamination par le coronavirus (sur un total de 61.500), dont 76 écoles, selon les derniers chiffres officiels.