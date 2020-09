Covid-19 : 81 morts en 24 heures, le taux de positivité en hausse

publié le 29/09/2020 à 00:45

D’après le dernier bilan des autorités sanitaires, l’épidémie de nouveau coronavirus a fait 81 victimes dans les dernières 24 heures, contre 27 sur les 24 heures précédentes. Par ailleurs, le taux de positivité continue d'augmenter, rapporte Santé publique France.

4.070 nouveaux cas positifs ont été recensés en 24 heures : plus de 16.000 cas journaliers avaient été enregistrés au plus fort de la semaine écoulée. Toutefois, le pourcentage de personnes contaminées parmi celles qui sont testées continue d’augmenter : il est de 7,5%, après 7,4% la veille et 5,9% il y a encore une semaine. 1.246 cas de contamination groupés, ou "clusters", sont en cours d'investigation, 16 de plus en 24 heures, dont 245 en Ehpad.

Depuis le début de l'épidémie, au moins 31.808 personnes sont décédées des suites d’une infection au coronavirus : 4.069 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées sur les sept derniers jours, dont 780 cas graves en réanimation.

De nouvelles mesures restrictives

Cette semaine, Aix-Marseille et la Guadeloupe ont été placées en zone d'alerte maximale, une mesure qui a entraîné des restrictions strictes dont la fermeture totale des bars et des restaurants pour deux semaines.

Onze autres villes, dont Paris, sont en zone d'alerte renforcée : dès lundi 28 septembre, les bars de la capitale doivent par exemple fermer à 22 heures.