Covid-19 : quelles infrastructures sportives restent ouvertes ?

Dans les 11 villes de France en alerte renforcée, les salles de sport ont fermé leurs portes à partir de ce lundi 28 septembre. Alors, si vous voulez pratiquer une activité physique, il est recommandé d'en faire en plein air ou à travers des cours à distance.

Néanmoins, il reste quelques infrastructures. À commencer par les piscines, qui restent ouvertes au moins pour les activités scolaires et para-scolaires, pour les enfants inscrits dans un club ou une association et aussi pour les sportifs professionnels. Mais dans certains départements, c'est notamment le cas à Paris, le préfet peut décider des les ouvrir à tous, petits et grands, dans les conditions habituelles et dans le respect des gestes barrières.

Concernant les gymnases, ceux-là restent également ouverts mais uniquement pour les mineurs. Comme pour les piscines, ils ne sont accessibles que dans le cadre scolaire ou para-scolaire ou si l'enfant fait partie d'un club. Le préfet peut encore une fois autoriser leur ouverture à un public plus large.

Les salles de sport demeurent fermées. Certains gérants ont déposé dès ce matin des référés pour tenter d'obtenir leur réouverture. En attendant, les équipements sportifs extérieurs restent accessibles à tous, notamment les piscines découvertes.