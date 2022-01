Coronavirus : vacciné ou non, quelles sont les règles d'isolement à respecter ?

L'un de vos proches a été testé positif, vous venez d'être déclaré cas contact ? Ou bien, vous venez vous-même d'être testé positif ? Désormais, vous allez devoir respecter une période d'isolement chez vous.

Selon les dernières recommandations en vigueur, la durée de confinement à domicile varie selon votre statut vaccinal. Ainsi, si vous êtes complètement vacciné et testé positif, il faudra patienter sept jours chez vous. Un délai qui peut être réduit à cinq jours, à deux conditions. Si vous n'avez plus de symptômes depuis au moins 48h et que vous avez un test antigénique négatif.

Pas d'isolement, en revanche, si vous êtes simplement déclaré cas contact et négatif. Deux autotests sont préconisés par les autorités de santé : deux jours et quatre jours après le premier dépistage.

Ce protocole s'applique également aux enfants de moins de 12 ans, qui ne sont pas obligés de se faire vacciner et qui ne sont pas soumis au passe sanitaire ou vaccinal.

Isolement obligatoire pour les non-vaccinés

Deuxième cas de figure, vous n'êtes pas du tout vacciné ou pas entièrement. La période d'isolement, si vous êtes positif, est de 10 jours. Un confinement ramené à sept jours, dans les mêmes conditions évoquées plus tôt : plus de symptômes depuis 48 heures et un test négatif.

Si vous êtes cas contact, prévoyez un isolement d'une semaine, à compter de la dernière entrevue avec la personne positive. Pour rompre l'isolement, un test antigénique ou PCR négatif sera nécessaire.