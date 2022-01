Bonne nouvelle pour le personnel de l'Éducation nationale. Face à la cinquième vague qui frappe durement les écoles, avec un peu moins de 15.000 classes fermées, le gouvernement a décidé de leur "offrir" dix autotests par mois dès le mois de février.

Dans un décret paru au Journal Officiel le 21 janvier dernier, le gouvernement donne donc la possibilité aux personnels de l'Éducation nationale exerçant en école maternelle, primaire, collège et lycée, ainsi que "dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés" de recevoir les dix tests. Pour cela, il faudra se rendre en pharmacie, qui rendra les testes sur présentation "d'une pièce d'identité et une attestation nominative de délivrance remise par l'employeur", précise l'arrêté.

Les autotests gratuits seront pris en charge par l'Assurance maladie. Le gouvernement justifie cette décision par "le haut niveau de circulation du variant Omicron du virus SARS-COV-2, qui impose une vigilance particulière dans le milieu scolaire tout en évitant, le plus possible, les fermetures de classes", peut-on lire dans l'arrêté.

Les élèves bénéficieront aussi de trois autotests gratuits par mois, directement distribués dans les écoles. Cela correspond au protocole sanitaire défini dans les établissements scolaires. En effet, lorsqu'un élève est cas contact, il doit se soumettre à trois autotests (à J0, J+2 et J+4).