Olivier Véran et Sibeth Ndiaye, le samedi 29 février

publié le 01/03/2020 à 16:48

Le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé, samedi 29 février le renforcement de certaines mesures pour limiter la propagation du coronavirus en France.

Il a notamment annoncé l'annulation des manifestations de plus de 5.000 personnes dans des lieux fermés. La France compte 100 cas de personnes contaminées, dont 86 sont toujours hospitalisées, deux personnes sont décédées sur le territoire français et 12 personnes ont été soignées. L'épidémie est désormais classée en stade 2 sur une échelle de 3.

Cela signifie qu'il faut non plus "freiner l'introduction du virus dans sur le territoire", mais ralentir sa propagation dans l'Hexagone. Les autorités ont pour mission d'assurer la prise en charge des patients atteints et d'endiguer la propagation du Covid-19 en mettant en oeuvre des mesures de biosécurité. En clair, toutes les personnes qui sont potentiellement malades doivent être prises en charge.

Le stade 3, stade suivant de l'épidémie, correspond à un dispositif visant à atténuer la circulation du virus. La prise en charge n'est alors plus individuelle mais collective. Elle impose alors la mobilisation de tous les acteurs du système de santé. Si l'épidémie passe au stade 3, tous les établissements sanitaires doivent être capables de diagnostiquer et de prendre en charge les patients de Covid-19 et pouvoir mettre en isolement si nécessaire.