publié le 07/07/2020 à 13:49

La Catalogne, Lisbonne, Leicester ou encore Melbourne... On reconfine dans le monde. Sur RTL, le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, s'inquiète d'une possible 2e vague, en France, et appelle à la prudence.

"On a tous les jours entre 500 et 1.000 cas, sur le territoire français, diagnostiqués ou estimés sur la base des informations que l'on a, et on a à peu près 5 petits clusters qui, eux, sont maîtrisés. L'inquiétude serait qu'il y ait un relâchement de la part de la population française et que des situations, comme celles vécues en Espagne, se produisent en France", a-t-il estimé.

"Il faut être vigilant : seulement 5% de la population a été infectée à l'issue de la première vague. C'est très insuffisant pour assurer une immunité collective qui nous protégerait si le virus revenait de façon massive". Il s'inquiète notamment d'une possible 2e vague à l'automne : "Dans l'hémisphère sud, en Australie, en Afrique du Sud, à Madagascar, où c'est l'hiver, ils connaissent une forte poussée liée à ce nouveau coronavirus", souligne-t-il.

Ce dernier redoute aussi les rassemblements festifs, cet été, qui peuvent engendrer des clusters "de taille critique". "Ça fait partie des scénarios que je redoute", poursuit-il. "Pour octobre-novembre, c'est plus avec le refroidissement de l'air et le reconfinement des populations que je crains une reprise plus générale de l'épidémie", a-t-il conclu.