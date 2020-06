Réouverture d'Orly : "La préoccupation sanitaire est là", déclare le PDG d'ADP

publié le 26/06/2020 à 09:02

Ça n'était jamais arrivé depuis la création de l'aéroport en 1961. Les avions décollent à nouveau d'Orly depuis ce vendredi 26 juin. Après 3 mois de fermeture, l'activité reprend enfin. 25 destinations autorisées et 74 vols sont prévus.

"Ce qui est très important, c'est que ça rouvre dans des conditions sanitaires exemplaires et dans des conditions opérationnelles tout aussi exemplaires", a déclaré le PDG des Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, invité sur RTL. "Aujourd'hui, nos passagers sont très bien accueillis. Mon grand espoir, c'est qu'il n'y aura pas de file d'attente cet été", a-t-il ajouté.

"La préoccupation sanitaire est là. Nous avons 150 distributeurs de gel hydroalcoolique. Nous avons des équipes qui mettent du produit virucide dans l'aéroport plusieurs fois par jour", a-t-il rassuré. "Dès ce matin, lorsque vous partez sur Air Caraïbes, vous êtes invité à avoir un test PCR au départ et vous avez les résultats à l'arrivée", a-t-il poursuivi.

Le masque est obligatoire dans l'avion et dans l'aéroport. "La prise de température n'est pas obligée, elle est recommandée la plupart du temps au départ de l'avion", a-t-il précisé. Et dans le cas où un voyageur, venant de l'étranger, a de la fièvre : "Nous avons décidé de mettre une détection de température à l'arrivée, via des caméras, et si la personne est détectée positive, à ce moment-là, elle est invitée à venir faire un test PCR dans les locaux du service médical de l'aéroport", a-t-il conclu.