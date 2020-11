publié le 04/11/2020 à 20:23

"Après avoir gagné la bataille des masques, nous voulons gagner la bataille des tests !". C'est ainsi que Valérie Pécresse a annoncé la mise en place dans plusieurs gares d'Île-de-France de centre de tests rapides. En effet, 5 gares offrent dès ce mardi 4 novembre la possibilité aux voyageurs de se faire tester en moins de 20 minutes, et le nombre passera à 50 gares d'ici une semaine.

"On peut aller facilement vers une tente en revenant de travailler, on peut venir se faire tester et un quart d'heure après, si on sait qu'on est peut-être positif, on protège tous les collègues le lendemain matin", explique à BFM Paris Philippe Le Gall, président de la Croix-Rouge Île-de-France partenaire de l'opération.

La campagne est destinée, entre autres, à tester les personnes qui ne peuvent pas télétravailler, et qui auront en peu de temps un résultat qu'elles devront confirmer s'il est positif. En effet, il conviendra d'effectuer un test PCR, et de s'isoler en attendant le résultat de celui-ci.

Après avoir gagné la bataille des masques, nous voulons gagner la bataille des tests !

J’ai inauguré le centre de dépistage Covid installé par la Région devant la gare de Fontenay :

💶tests gratuits

📆sans RDV

⏱résultats en 15 mins

🚉 bientôt 50 gares couvertes en IDF pic.twitter.com/1orXZZJvqS — Valérie Pécresse (@vpecresse) November 4, 2020

Ainsi, à Val-de-Fontenay, dans le Val-de-Marne, c'est un afflux de 200 à 300 personnes qui est attendu chaque jour pour les dépistages. "Il y a du monde, mais c'est les endroits où il y a du monde où il faut être", explique le maire de Fontenay-sous-Bois, Jean-Philippe Gautrais. "On l'a organisé de manière à ce que tout se passe bien. On a apporté un peu de personnel, comme la police municipale, pour fluidifier les choses", ajoute-t-il à nos confrères.

Mardi, 5 gares étaient équipées de centre de dépistage. Ils sont situés à Ermont-Eaubonne, (Val-d'Oise), Saint-Denis, (Seine-Saint-Denis), Versailles-Chantier (Yvelines) et Juvisy dans (Essonne). Les 50 plus grandes gares de la région seront équipées la semaine prochaine.