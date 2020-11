publié le 03/11/2020 à 14:56

Pour endiguer l'épidémie de coronavirus, les tests rapides antigéniques sont enfin disponibles en France. Les médecins, infirmiers et pharmaciens qui le proposent doivent désormais pouvoir réaliser le prélèvement nasopharyngé en toute sécurité, ce qui pose certaines contraintes selon Richard Handschuh, membre du syndicat de médecins généralistes MG France.

Ce médecin affirme qu"'aux niveaux technique et pratique, cela nous pose des soucis d'organisation importants". Il souligne que "pour pratiquer le test sur quelqu'un qui est symptomatique, [...] il faut qu'on s'équipe de surblouse, de charlotte et de masque FFP2" et ajoute qu'"au milieu de la consultation, cela paraît extrêmement difficile de s'équiper totalement, d'attendre le résultat du test et de se remettre en situation pour le patient suivant".

Pour y remédier, Richard Handschuh suggère "des plages horaires dédiées" ou "des centres locaux que l'on va gérer avec les infirmières et les médecins libéraux". Il a également précisé que les tests antigéniques sont "une possibilité extrêmement utile dans certains endroits où on a des difficultés à avoir les tests auprès des laboratoires d'analyses médicales".