Coronavirus : un anti-moustique permettrait de neutraliser le virus

et AFP

publié le 26/08/2020 à 22:58

Un produit du quotidien peut-il aider à lutter contre la Covid-19 ? Une étude britannique, publiée ce mercredi 26 août, montre qu'un produit anti-moustiques, dont la substance active provient de l'eucalyptus, s'est révélé efficace pour neutraliser le nouveau coronavirus.

Le ministère de la Défense au Royaume-Uni a cherché à évaluer l'activité anti-virale du répulsif anti-insectes Mosi-guard Natural. Ce produit a été appliqué directement sur un échantillon du virus sous forme de goutte, mais aussi sur une "peau synthétique" en latex. Dans les deux cas, il s'est montré efficace contre le virus.

Prudence cependant, la recherche n'a pas été évaluée par des pairs, et "a pour but de servir de base à d'autres organismes scientifiques engagés dans des recherches sur le virus et de possibles solutions", a souligné le ministère de la Défense.

Le monde scientifique n'est pour l'instant pas parvenu à mettre au point un traitement efficace contre ce nouveau coronavirus. La recherche d'un vaccin, en revanche, s’accélère, avec l'entrée dans des phases d'expérimentations avancées de plusieurs d'entre eux.