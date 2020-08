Coronavirus : peut-on être infecté deux fois à la Covid-19 ?

JOHN MOORE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

26/08/2020

Ces derniers mois, plusieurs cas de possibles réinfections au coronavirus ont été rapportés partout dans le monde mais sans réelle certitude. Plusieurs explications ont été avancées, des erreurs de diagnostic ou la possibilité d’excréter du virus mort des cellules infectées du poumon, en toussant par exemple, plusieurs semaines après avoir vaincu la maladie , ce qui peut déclencher un test positif.

Des traces du virus qui n'ont pas été totalement éliminées donc, "je ne dis pas que la réinfection est impossible mais dans ce court laps de temps, c'est peu probable" explique Florian Krammer, virologue à l’Icahn School of Medicine at Mount Sinai, au New York Times.

"Même les formes d’infection les plus légères doivent laisser au moins une immunité à court terme contre le virus chez le patient en convalescence“ poursuit-il.

Un nouveau cas est venu chambouler toutes ces théories le lundi 24 août. À Hong Kong, un homme de 33 ans a été testé positif à deux reprises en l'espace de quatre mois et demi. Cette situation démontre d'une part qu'une réinfection est possible très peu de temps après et d'autre part que l'immunité peut être très brève.

Prudence tout de même, le cas de cet homme est unique. Les experts assurent qu'il reste très difficile d'en tirer des conclusions aussi rapidement. L'infecté ne présentait pas de symptôme la seconde fois, contrairement à la première. De plus, il a été touché par deux souches différentes de la Covid-19.