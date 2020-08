publié le 26/08/2020 à 19:06

C'est à 23h ce mercredi, que les règles changent à Marseille et dans tout le département des Bouches-du-Rhône : port du masque obligatoire partout, bars et restaurants fermés et ce sera le cas tous les soirs à 23h jusqu'à nouvel ordre. Peut-il en être de même dans la capitale prochainement ? Ce n'est pas exclu par le gouvernement.

"D'autres mesures peuvent intervenir, ça peut être le cas à Paris et dans tout l'Île-de-France. Rien n'est exclu par principe. Il y a un travail qui est engagé", explique Gabriel Attal, le porte parole du gouvernement. Mais alors, la situation sanitaire est-elle comparable avec Marseille ?

Les indicateurs ne sont pas aussi mauvais à Paris qu'à Marseille mais ils ne sont pas bons du tout. Ils sont largement au dessus des seuils d'alerte. Pennons le taux d'incidence par exemple, le nombre de cas positifs pour 100.000 habitants. Le seuil d'alerte est fixé à 50, à Marseille il est à 177 et à 101 à Paris.

