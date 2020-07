Coronavirus : qui est concerné par la quatorzaine ?

publié le 21/07/2020 à 09:12

"C’est le club med", a déclaré le professeur Juvin à propos des touristes ou des Français qui viennent des pays à risques. Alors, face à un retour de l'épidémie en France, faut-il multiplier les tests dans les aéroports ?

"Quand vous avez des personnes qui viennent de pays à risque on leur demande de réaliser un test 72 heures avant de prendre l’avion. Si ce n’est pas possible ils réalisent un test à l’arrivée ou observent une période de quatorzaine", a précisé au micro de RTL le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Mais pour lui, "évidemment, il faut aller plus loin". Sur la possibilité de fermer les frontières, Gabriel Attal précise que "tout va être regardé à l’occasion du Conseil de Défense vendredi 24 juillet." Quant aux Français toujours coincés à l'étranger dans le monde, le porte-parole s'est exprimé : "La France n’abandonne pas ses ressortissants (...). On fait au plus vite pays par pays (...). Je comprends l’émotion, l’urgence et l’impatience de certains Français."