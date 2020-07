publié le 08/07/2020 à 02:09

Gérald Darmanin a été nommé lundi ministre de l'Intérieur. Une nomination qui n'a pas fait l'unanimité, car Gérald Darmanin est toujours visé par une enquête pour viol. Selon le nouveau porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le ministre de l'Intérieur devrait pouvoir "bénéficier de la présomption d'innocence".

"On ne peut pas d'un côté sacraliser la présomption d'innocence en toutes circonstances et considérer que c'est un socle essentiel de notre pays (...), et considérer qu'il y aurait des personnes qui, par la fonction qu'elles occupent, ne pourraient pas bénéficier de cette présomption d'innocence", a fait valoir le porte-parole à l'issue du premier Conseil des ministres du gouvernement Castex.

"Il y a des investigations, elles se tiennent et c'est normal -on est en État de droit- mais on ne peut pas aller plus loin que ça en considérant que, finalement, parce qu'il y a des investigations, il y aurait des délits, une impossibilité à exercer dans un gouvernement", a encore indiqué Gabriel Attal.