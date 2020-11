Coronavirus : quatre nouveaux symptômes découverts

publié le 04/11/2020 à 13:26

Les premiers symptômes de la Covid-19 sont désormais bien connus. Mais ce virus n'a pas fini de créer la surprise. En effet, de nouveaux symptômes semblent faire leur apparition. Tout d'abord, il y aurait le symptôme des "orteils violets".

Selon une étude américaine menée conjointement par la Ligue internationale des sociétés dermatologiques et l’Académie américaine de dermatologie, "il semble qu’il y ait un certain sous-groupe de patients qui, lorsqu’ils contractent le Covid-19, développent une inflammation au niveau des orteils, qui les rend rouges et gonflés, puis ils finissent par devenir violets", a ainsi expliqué Esther Freeman, dermatologue et auteur de l’étude, relayée par le journal The Independent et traduit par Ouest France.

Entre avril et août 2020, 1.000 manifestations dermatologiques de l’infection au coronavirus ont ainsi été enregistrées dans 39 pays du monde. Parmi ces 1.000 patients, près de 60 % présentaient des orteils bleutés.

Ensuite, l'autre symptôme qui a fait son apparition est la perte de cheveux. C'est l'actrice Alyssa Milano qui a posté une vidéo de la perte de ses cheveux sur Instagram afin de montrer les effets supposés du coronavirus sur ses cheveux. Une étude publiée par la chercheuse Nathalie Lambert de l'Université de médecine de l'Indiana révèle que sur les 1.567 personnes répondant à l’étude, 423 ont affirmé avoir constaté une perte de cheveux, soit environ 27 % des sujets.

Perte auditive et hoquet insistant

On connaissait la perte du goût et de l'odorat mais c'est la perte auditive qui est maintenant concernée par la Covid-19. Ouest France relaye qu'un premier cas britannique de perte auditive soudaine et permanente, lié à la Covid-19, a ainsi été signalé par des médecins dans la revue BMJ Case Reports.

Enfin, la revue médicale The American Journal of Emergency Medicine rapporte le cas d’un homme de 62 ans s’étant présenté aux urgences en avril dernier après avoir eu le hoquet pendant quatre jours. Alors que le sexagénaire ne présentait aucun symptôme habituel de la Covid-19, il a pourtant été testé positif à la maladie, avant de devenir un cas jugé sévère. Le hoquet persistant serait donc un symptôme de la Covid-19 lié à l'infection du système respiratoire.