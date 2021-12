Coronavirus : comment détecter le variant Omicron sur votre test positif ?

Crédit : Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Ce mercredi 29 décembre, 208.000 personnes ont été testées positives en France en 24 heures. C'est un record depuis le début de la pandémie. Un chiffre qui reflète une importante propagation du coronavirus en cette période de festivités. Le gouvernement incite donc les Français à se faire massivement tester.

Si les autotests peuvent dorénavant être vendus en supermarchés, les autorités sanitaires recommandent d'effectuer ensuite un test PCR. "Le test PCR est le test de référence. Le test de contrôle", assure Philippe Besset, interrogé sur RTL. Le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ajoute que la France a dépassé la barre des 6,5 millions de tests PCR réalisés par semaine.

Une fois le test réalisé, le sms reçu et le résultat téléchargé, il faut encore le comprendre. La tâche n'est pas si évidente quand il s'agit de différencier un résultat positif au variant Omicron d'un résultat positif au variant Delta.

Si le variant Omicron est clairement affiché sur le résultat du test PCR

Alors que le variant Omicron est de plus en plus connu, les spécialistes ont fait évoluer leurs techniques de tests pour mieux cibler le variant Omicron. "On nous a demandé depuis environ une semaine d'identifier une mutation particulière du variant Omicron sur les tests PCR", explique François Blanchecotte au micro de RTL.

Le président du Syndicat national des biologistes médicaux poursuit : "Les fabricants ont été prévenus, ont eu le choix entre quatre ou cinq mutations possibles. Et aujourd'hui, on rend un codage qui permet de détecter le variant Omicron". Si le variant Omicron est détecté, il est donc clairement inscrit sur votre résultat. Le protocole strict correspondant doit donc être adopté.

Si le variant Omicron n'est pas affiché sur le résultat du test PCR

Cependant, si aucun variant n'est indiqué cela ne signifie pas forcément que vous n'êtes pas contaminé par le variant Omicron. Les pharmacies ont "beaucoup de tests PCR dans lesquels on trouve des patients peu contagieux avec une quantité de virus très faible. Dans ce cas-là, on n'identifie pas le variant. À partir d'un certain seuil, ça n'a pas d'intérêt clinique", avance François Blanchecotte.

"Donc on rend positif au Sars-Vod-2 mais on n'identifie pas le Delta ou l'Omicron parce que ça ne sert pas à grand-chose au niveau du résultat. Les gens ne sont pas contaminants pour les autres", conclut le président du Syndicat national des biologistes médicaux. Le protocole strict qui concerne Omicron ne doit être adopté que si le résultat du test affiche clairement la présence de ce variant.