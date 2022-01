Coronavirus : quels sont les lieux où les jauges ne s'appliquent pas ?

"Nous faisons une distinction entre les rassemblements statiques et les endroits où on circule", a déclaré ce jeudi 30 décembre Jean-Baptiste Lemoyne. Le ministre délégué du Tourisme et des PME a ainsi indiqué que les foires, les salons, les parcs d'attractions ou encore les zoo n'aurait pas de jauges de spectateurs à respecter mais ils seront tout de même soumis à des protocoles sanitaires stricts.

Lundi 27 décembre, le Premier ministre Jean Castex avait annoncé le retour des jauges fixées à 2.000 personnes maximum en intérieur et 5.000 en extérieur, pour "freiner le variant Omicron", à partir du 3 janvier et pour trois semaines. Une décision qui a beaucoup fait réagir dans le domaine de la culture puisqu'elle impacte majoritairement les concerts, spectacles mais aussi les événements sportifs. Pour les parcs d'attraction, la jauge s'applique toutefois dans les espaces de type salle de projection "comme pour les autres ensembles culturels".

À noter que les meetings politiques ne sont pas non plus concernés par les jauges car la Constitution française ne permet pas de fixer des jauges, ni d'imposer de passe sanitaire, aux réunions politiques et aux lieux de culte. Certains candidats à la présidentielle songent malgré tout à en instaurer pour leurs futurs rassemblements.

Enfin, un amendement a été voté mercredi 29 décembre et permettrait de déroger aux jauges de 2.000 et 5.000 personnes en instaurant une jauge proportionnelle à la capacité d'accueil des stades ou salles de spectacle. Le texte sera étudié dans l'hémicycle lundi 3 janvier prochain.